Análisis técnico de Waves (WAVES) de hoy La página de análisis de Waves proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAVES. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Waves a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Waves (WAVES) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1985 -- -6.24% -22.07% -51.28%

Indicadores técnicos de Waves

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Waves en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 16 Mantener 7 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 3 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.199 0.1989 R2 0.1989 0.1988 R1 0.1988 0.1988 PP 0.1987 0.1987 S1 0.1986 0.1986 S2 0.1985 0.1986 S3 0.1984 0.1985

Señales del mercado de Waves Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.07M $2.99 M $3.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.29 M Ventas activas en 3 días $0.28 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.44 M Ventas activas en 7 días $0.44 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Waves Ingresos netos Precio de WAVESUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.20 2026-08-11 -$0.03 M 0.20 2026-08-10 -$0.04 M 0.20 2026-08-09 -$0.01 M 0.21 2026-08-08 $0.00 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Waves (WAVES) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Waves en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h WAVES / USDT $0.1985 $0.1985 $0.1985 +0.96% 368.22K (USDT) Trade WAVES / USDC $0.1981 $0.1981 $0.1981 +0.81% 127.68K (USDT) Trade