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Análisis técnico de Waves (WAVES) de hoy

Análisis técnico de Waves (WAVES) de hoy

La página de análisis de Waves proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de WAVES. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Waves a continuación.

Cambio de precio de Waves (WAVES)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1985---6.24%-22.07%-51.28%
Obtén más información sobre el precio de Waves

Indicadores técnicos de Waves

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Waves en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 16
Mantener 7
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 3Comprar 0
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.199
0.1989
R2
0.1989
0.1988
R1
0.1988
0.1988
PP
0.1987
0.1987
S1
0.1986
0.1986
S2
0.1985
0.1986
S3
0.1984
0.1985

Señales del mercado de Waves

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.07M
$2.99 M
$3.06 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.29 M
Ventas activas en 3 días
$0.28 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.44 M
Ventas activas en 7 días
$0.44 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Waves

Ingresos netosPrecio de WAVESUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.20
2026-08-11-$0.03 M0.20
2026-08-10-$0.04 M0.20
2026-08-09-$0.01 M0.21
2026-08-08$0.00 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WAVES/USDT
$0.1985
$0.1985$0.1985
+0.96%
368.22K (USDT)
WAVES/USDC
$0.1981
$0.1981$0.1981
+0.81%
127.68K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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