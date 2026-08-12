Análisis técnico de Wormhole (W) de hoy La página de análisis de Wormhole proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de W. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Wormhole a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Wormhole (W) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008497 -- +2.28% -9.78% -40.54%

Indicadores técnicos de Wormhole

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Wormhole en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 12 Comprar 12 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 6 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00849 0.00849 R2 0.00849 0.00848 R1 0.00848 0.00848 PP 0.00848 0.00848 S1 0.00847 0.00847 S2 0.00847 0.00847 S3 0.00846 0.00847

Señales del mercado de Wormhole Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.41M $8.83 M $8.42 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.09M Compras activas en 3 días $0.87 M Ventas activas en 3 días $0.95 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.26 M Ventas activas en 7 días $1.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Wormhole Ingresos netos Precio de WUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.02 M 0.01 2026-08-10 -$0.07 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 2026-08-08 -$0.11 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Wormhole (W) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Wormhole en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h W / USDT $0.008497 $0.008497 $0.008497 +4.24% 18.55M (USDT) Trade W / USDC $0.008484 $0.008484 $0.008484 +4.20% 6.43M (USDT) Trade