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Análisis técnico de VeThor Token (VTHO) de hoy

Análisis técnico de VeThor Token (VTHO) de hoy

La página de análisis de VeThor Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VTHO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VeThor Token a continuación.

Cambio de precio de VeThor Token (VTHO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0003274---0.43%-8.93%-42.91%
Obtén más información sobre el precio de VeThor Token

Indicadores técnicos de VeThor Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VeThor Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 4
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 1Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0003272
0.0003272
R2
0.0003272
0.0003271
R1
0.0003271
0.0003271
PP
0.0003271
0.0003271
S1
0.000327
0.000327
S2
0.000327
0.000327
S3
0.0003269
0.000327

Señales del mercado de VeThor Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-2.58M
$2.38 M
$4.96 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de VeThor Token

Ingresos netosPrecio de VTHOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08-$0.04 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VTHO/USDT
$0.0003274
$0.0003274$0.0003274
+0.18%
167.30M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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VTHO
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