Análisis técnico de VeThor Token (VTHO) de hoy La página de análisis de VeThor Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VTHO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VeThor Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de VeThor Token (VTHO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003274 -- -0.43% -8.93% -42.91%

Indicadores técnicos de VeThor Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VeThor Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 4 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 1 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0003272 0.0003272 R2 0.0003272 0.0003271 R1 0.0003271 0.0003271 PP 0.0003271 0.0003271 S1 0.000327 0.000327 S2 0.000327 0.000327 S3 0.0003269 0.000327

Señales del mercado de VeThor Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.58M $2.38 M $4.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de VeThor Token Ingresos netos Precio de VTHOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 -$0.04 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera VeThor Token (VTHO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de VeThor Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VTHO / USDT $0.0003274 $0.0003274 $0.0003274 +0.18% 167.30M (USDT) Trade