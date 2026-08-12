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Análisis técnico de Velodrome Finance (VELODROME) de hoy

Análisis técnico de Velodrome Finance (VELODROME) de hoy

La página de análisis de Velodrome Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VELODROME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Velodrome Finance a continuación.

Cambio de precio de Velodrome Finance (VELODROME)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01721--+2.25%-17.22%+3.54%
Obtén más información sobre el precio de Velodrome Finance

Indicadores técnicos de Velodrome Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Velodrome Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 3
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01722
0.01721
R2
0.01721
0.01721
R1
0.01721
0.01721
PP
0.0172
0.0172
S1
0.0172
0.0172
S2
0.01719
0.0172
S3
0.01719
0.01719

Señales del mercado de Velodrome Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.39M
$6.20 M
$6.59 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.05M
Compras activas en 3 días
$0.65 M
Ventas activas en 3 días
$0.60 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$0.75 M
Ventas activas en 7 días
$0.69 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Velodrome Finance

Ingresos netosPrecio de VELODROMEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.14 M0.02
2026-08-10-$0.07 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02
2026-08-08-$0.02 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VELODROME/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)
VELODROME/USDC
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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