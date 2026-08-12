Análisis técnico de Velodrome Finance (VELODROME) de hoy La página de análisis de Velodrome Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VELODROME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Velodrome Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Velodrome Finance (VELODROME) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01721 -- +2.25% -17.22% +3.54%

Indicadores técnicos de Velodrome Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Velodrome Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01722 0.01721 R2 0.01721 0.01721 R1 0.01721 0.01721 PP 0.0172 0.0172 S1 0.0172 0.0172 S2 0.01719 0.0172 S3 0.01719 0.01719

Señales del mercado de Velodrome Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.39M $6.20 M $6.59 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.05M Compras activas en 3 días $0.65 M Ventas activas en 3 días $0.60 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $0.75 M Ventas activas en 7 días $0.69 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Velodrome Finance Ingresos netos Precio de VELODROMEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.14 M 0.02 2026-08-10 -$0.07 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 2026-08-08 -$0.02 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Velodrome Finance (VELODROME) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Velodrome Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h VELODROME / USDT $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade VELODROME / USDC $0 $0 $0 0.00% 0.00 (USDT) Trade