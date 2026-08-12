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Análisis técnico de VANRY (VANRY) de hoy

Análisis técnico de VANRY (VANRY) de hoy

La página de análisis de VANRY proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de VANRY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de VANRY a continuación.

Cambio de precio de VANRY (VANRY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00274---12.60%-48.61%-49.53%
Obtén más información sobre el precio de VANRY

Indicadores técnicos de VANRY

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de VANRY en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002751
0.002748
R2
0.002748
0.002744
R1
0.002742
0.002742
PP
0.002739
0.002739
S1
0.002733
0.002735
S2
0.00273
0.002733
S3
0.002724
0.00273

Señales del mercado de VANRY

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.12M
$0.45 M
$0.57 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.08M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.78 M
Ventas activas en 7 días
$0.78 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de VANRY

Ingresos netosPrecio de VANRYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11$0.19 M0.00
2026-08-10$0.04 M0.00
2026-08-09-$0.05 M0.00
2026-08-08-$0.06 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VANRY/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)
VANRY/USDC
$0
$0$0
0.00%
0.00 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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