Análisis técnico de UNISWAP (UNI) de hoy La página de análisis de UNISWAP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UNI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de UNISWAP a continuación. Regístrate

Cambio de precio de UNISWAP (UNI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $3.801 -- -3.63% +7.89% +6.44%

Indicadores técnicos de UNISWAP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de UNISWAP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 3.7986 3.7983 R2 3.7983 3.7979 R1 3.7976 3.7977 PP 3.7973 3.7973 S1 3.7966 3.7969 S2 3.7963 3.7967 S3 3.7956 3.7963

Señales del mercado de UNISWAP Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.56M $11.11 M $10.55 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 1.01M Compras activas en 3 días $30.49 M Ventas activas en 3 días $29.48 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.52M Compras activas en 7 días $76.85 M Ventas activas en 7 días $75.32 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de UNISWAP Ingresos netos Precio de UNIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.17 M 3.79 2026-08-11 -$2.87 M 3.70 2026-08-10 -$1.07 M 3.94 2026-08-09 $0.67 M 4.07 2026-08-08 -$0.19 M 3.99 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera UNISWAP (UNI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de UNISWAP en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h UNI / USDT $3.801 $3.801 $3.801 +2.72% 138.70K (USDT) Trade UNI / USDC $3.796 $3.796 $3.796 +2.62% 7.48K (USDT) Trade UNI / ETH $0.002014 $0.002014 $0.002014 +1.35% 9.24K (USDT) Trade UNI / USD1 $3.799 $3.799 $3.799 +2.64% 15.04K (USDT) Trade