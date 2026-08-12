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Análisis técnico de UNISWAP (UNI) de hoy

Análisis técnico de UNISWAP (UNI) de hoy

La página de análisis de UNISWAP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UNI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de UNISWAP a continuación.

Cambio de precio de UNISWAP (UNI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$3.801---3.63%+7.89%+6.44%
Obtén más información sobre el precio de UNISWAP

Indicadores técnicos de UNISWAP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de UNISWAP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 4
Comprar 16
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
3.7986
3.7983
R2
3.7983
3.7979
R1
3.7976
3.7977
PP
3.7973
3.7973
S1
3.7966
3.7969
S2
3.7963
3.7967
S3
3.7956
3.7963

Señales del mercado de UNISWAP

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.56M
$11.11 M
$10.55 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
1.01M
Compras activas en 3 días
$30.49 M
Ventas activas en 3 días
$29.48 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.52M
Compras activas en 7 días
$76.85 M
Ventas activas en 7 días
$75.32 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de UNISWAP

Ingresos netosPrecio de UNIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.17 M3.79
2026-08-11-$2.87 M3.70
2026-08-10-$1.07 M3.94
2026-08-09$0.67 M4.07
2026-08-08-$0.19 M3.99

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de UNISWAP en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
UNI/USDT
$3.801
$3.801$3.801
+2.72%
138.70K (USDT)
UNI/USDC
$3.796
$3.796$3.796
+2.62%
7.48K (USDT)
UNI/ETH
$0.002014
$0.002014$0.002014
+1.35%
9.24K (USDT)
UNI/USD1
$3.799
$3.799$3.799
+2.64%
15.04K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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UNI
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USD

1 UNI = 3.801 USD