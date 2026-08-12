Análisis técnico de UNISWAP (UNI) de hoy
Cambio de precio de UNISWAP (UNI)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$3.801
|--
|-3.63%
|+7.89%
|+6.44%
Indicadores técnicos de UNISWAP
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de UNISWAP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 0
|Comprar 10
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 2
|Mantener 4
|Comprar 6
Señales del mercado de UNISWAP
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de UNISWAP
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.17 M
|3.79
|2026-08-11
|-$2.87 M
|3.70
|2026-08-10
|-$1.07 M
|3.94
|2026-08-09
|$0.67 M
|4.07
|2026-08-08
|-$0.19 M
|3.99
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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