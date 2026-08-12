Análisis técnico de UMA (UMA) de hoy La página de análisis de UMA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de UMA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de UMA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de UMA (UMA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3324 -- -1.81% -9.01% -30.42%

Indicadores técnicos de UMA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de UMA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 5 Comprar 12 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3321 0.3321 R2 0.3321 0.332 R1 0.332 0.332 PP 0.332 0.332 S1 0.3319 0.3319 S2 0.3319 0.3319 S3 0.3318 0.3319

Señales del mercado de UMA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.52M $7.61 M $8.12 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.15 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de UMA Ingresos netos Precio de UMAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.33 2026-08-11 -$0.02 M 0.33 2026-08-10 -$0.01 M 0.34 2026-08-09 -$0.02 M 0.34 2026-08-08 $0.01 M 0.34 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera UMA (UMA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de UMA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h UMA / USDT $0.3324 $0.3324 $0.3324 +1.15% 272.39K (USDT) Trade UMA / USDC $0.3323 $0.3323 $0.3323 +1.31% 164.12K (USDT) Trade