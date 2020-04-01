Análisis técnico de Trust Wallet (TWT) de hoy La página de análisis de Trust Wallet proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TWT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Trust Wallet a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Trust Wallet (TWT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.4028 -- +11.14% +11.17% -19.67%

Indicadores técnicos de Trust Wallet

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Trust Wallet en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.4019 0.4019 R2 0.4019 0.4017 R1 0.4017 0.4017 PP 0.4016 0.4016 S1 0.4014 0.4014 S2 0.4013 0.4014 S3 0.4011 0.4013

Señales del mercado de Trust Wallet Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.32M $4.18 M $4.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.56 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Trust Wallet Ingresos netos Precio de TWTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.40 2026-08-11 -$0.10 M 0.39 2026-08-10 $0.00 M 0.39 2026-08-09 -$0.02 M 0.39 2026-08-08 -$0.03 M 0.40 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Trust Wallet (TWT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Trust Wallet en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TWT / USDT $0.4028 $0.4028 $0.4028 +3.07% 200.45K (USDT) Trade TWT / USDC $0.4024 $0.4024 $0.4024 +3.10% 143.85K (USDT) Trade