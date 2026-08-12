Análisis técnico de Turbo (TURBO) de hoy La página de análisis de Turbo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TURBO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Turbo a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Turbo (TURBO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0008283 -- +0.10% -1.34% -35.22%

Indicadores técnicos de Turbo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Turbo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 3 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 8 Mantener 3 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000833 0.000832 R2 0.000832 0.00083 R1 0.00083 0.00083 PP 0.000829 0.000829 S1 0.000828 0.000827 S2 0.000826 0.000827 S3 0.000825 0.000826

Señales del mercado de Turbo Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $13.44 M $13.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $0.40 M Ventas activas en 3 días $0.39 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.79 M Ventas activas en 7 días $0.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Turbo Ingresos netos Precio de TURBOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.08 M 0.00 2026-08-09 $0.08 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Turbo (TURBO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Turbo en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h TURBO / USDT $0.0008311 $0.0008311 $0.0008311 +1.72% 100.16M (USDT) Trade TURBO / USDC $0.0008332 $0.0008332 $0.0008332 +1.98% 64.71M (USDT) Trade