¿Cuál es el precio actual de Tokabu?

El precio en vivo de Tokabu (TOKABU) es € EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Tokabu en el mercado?

Tokabu ocupa actualmente el puesto #9352 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €12567.383075279655000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de TOKABU?

La oferta circulante de TOKABU es de 4.2e+17 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Tokabu?

Durante las últimas 24 horas, Tokabu cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Tokabu y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Tokabu alcanzó un máximo histórico de €, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de TOKABU hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Tokabu?

El movimiento actual del precio de 0.67% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Ethereum Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.