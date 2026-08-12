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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Tensor, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Tensor, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Tensor (TNSR) de hoy

Análisis técnico de Tensor (TNSR) de hoy

La página de análisis de Tensor proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de TNSR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Tensor a continuación.

Cambio de precio de Tensor (TNSR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03237--+5.47%+3.68%-22.88%
Obtén más información sobre el precio de Tensor

Indicadores técnicos de Tensor

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Tensor en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 1
Comprar 19
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03249
0.03242
R2
0.03242
0.03238
R1
0.03239
0.03236
PP
0.03232
0.03232
S1
0.03229
0.03228
S2
0.03222
0.03226
S3
0.03219
0.03222

Señales del mercado de Tensor

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.34M
$4.50 M
$4.84 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.09 M
Ventas activas en 7 días
$0.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Tensor

Ingresos netosPrecio de TNSRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.08 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09-$0.19 M0.03
2026-08-08$0.00 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TNSR/USDT
$0.03237
$0.03237$0.03237
+3.02%
1.99M (USDT)
TNSR/USDC
$0.03238
$0.03238$0.03238
+2.92%
1.71M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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