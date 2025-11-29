Precio de THINK Token hoy

El precio actual de THINK Token (THINK) hoy es $ 0.00229, con una variación del 2.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THINK a USD es $ 0.00229 por THINK.

THINK Token actualmente está en el puesto #3944 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 THINK. Durante las últimas 24 horas, THINK cotiza entre $ 0.00219 (bajo) y $ 0.0024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09159672574773454, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002309873667455394.

En el corto plazo, THINK experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -25.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 42.04K.

Información del mercado de THINK Token (THINK)

Puesto No.3944 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 42.04K$ 42.04K $ 42.04K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de THINK Token es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 42.04K. El suministro circulante de THINK es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.29M.