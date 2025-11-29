Precio de BNB SZN hoy

El precio actual de BNB SZN (SZN) hoy es $ 0.0003867, con una variación del 15.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SZN a USD es $ 0.0003867 por SZN.

BNB SZN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SZN. Durante las últimas 24 horas, SZN cotiza entre $ 0.0003039 (bajo) y $ 0.0004291 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SZN experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +66.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 199.40K.

Información del mercado de BNB SZN (SZN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BNB SZN es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 199.40K. El suministro circulante de SZN es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.