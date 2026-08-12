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Análisis técnico de SUSHI (SUSHI) de hoy

Análisis técnico de SUSHI (SUSHI) de hoy

La página de análisis de SUSHI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SUSHI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SUSHI a continuación.

Cambio de precio de SUSHI (SUSHI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1637--+4.33%+1.74%-28.68%
Obtén más información sobre el precio de SUSHI

Indicadores técnicos de SUSHI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SUSHI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1635
0.1634
R2
0.1634
0.1634
R1
0.1634
0.1634
PP
0.1633
0.1633
S1
0.1633
0.1633
S2
0.1632
0.1633
S3
0.1632
0.1632

Señales del mercado de SUSHI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.04M
$11.76 M
$11.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.37 M
Ventas activas en 3 días
$0.39 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$0.94 M
Ventas activas en 7 días
$0.97 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SUSHI

Ingresos netosPrecio de SUSHIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.16
2026-08-11$0.07 M0.16
2026-08-10-$0.03 M0.17
2026-08-09-$0.01 M0.17
2026-08-08$0.01 M0.17

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SUSHI/USDT
$0.1636
$0.1636$0.1636
+2.82%
354.23K (USDT)
SUSHI/USDC
$0.1637
$0.1637$0.1637
+2.95%
347.60K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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