Análisis técnico de SUSHI (SUSHI) de hoy La página de análisis de SUSHI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SUSHI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SUSHI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SUSHI (SUSHI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1637 -- +4.33% +1.74% -28.68%

Indicadores técnicos de SUSHI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SUSHI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1635 0.1634 R2 0.1634 0.1634 R1 0.1634 0.1634 PP 0.1633 0.1633 S1 0.1633 0.1633 S2 0.1632 0.1633 S3 0.1632 0.1632

Señales del mercado de SUSHI Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.04M $11.76 M $11.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.37 M Ventas activas en 3 días $0.39 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.94 M Ventas activas en 7 días $0.97 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SUSHI Ingresos netos Precio de SUSHIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.16 2026-08-11 $0.07 M 0.16 2026-08-10 -$0.03 M 0.17 2026-08-09 -$0.01 M 0.17 2026-08-08 $0.01 M 0.17 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SUSHI (SUSHI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SUSHI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SUSHI / USDT $0.1636 $0.1636 $0.1636 +2.82% 354.23K (USDT) Trade SUSHI / USDC $0.1637 $0.1637 $0.1637 +2.95% 347.60K (USDT) Trade