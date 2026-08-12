Análisis técnico de Stacks (STX) de hoy La página de análisis de Stacks proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Stacks a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Stacks (STX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1267 -- -7.18% -22.80% -51.52%

Indicadores técnicos de Stacks

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Stacks en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 9 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 3 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 6 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1268 0.1267 R2 0.1267 0.1267 R1 0.1267 0.1267 PP 0.1266 0.1266 S1 0.1266 0.1266 S2 0.1265 0.1266 S3 0.1265 0.1265

Señales del mercado de Stacks Volumen neto actual de órdenes abiertas 1.83M $13.11 M $11.28 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.24 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $0.74 M Ventas activas en 7 días $0.69 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Stacks Ingresos netos Precio de STXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.13 2026-08-11 -$0.03 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.13 2026-08-09 -$0.02 M 0.13 2026-08-08 -$0.03 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Stacks (STX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Stacks en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STX / USDT $0.1268 $0.1268 $0.1268 +0.47% 460.80K (USDT) Trade STX / USDC $0.12678 $0.12678 $0.12678 +0.51% 415.86K (USDT) Trade