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Análisis técnico de Stacks (STX) de hoy

Análisis técnico de Stacks (STX) de hoy

La página de análisis de Stacks proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Stacks a continuación.

Cambio de precio de Stacks (STX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1267---7.18%-22.80%-51.52%
Obtén más información sobre el precio de Stacks

Indicadores técnicos de Stacks

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Stacks en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 9
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 3Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1268
0.1267
R2
0.1267
0.1267
R1
0.1267
0.1267
PP
0.1266
0.1266
S1
0.1266
0.1266
S2
0.1265
0.1266
S3
0.1265
0.1265

Señales del mercado de Stacks

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.83M
$13.11 M
$11.28 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.21 M
Ventas activas en 3 días
$0.24 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$0.74 M
Ventas activas en 7 días
$0.69 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Stacks

Ingresos netosPrecio de STXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.13
2026-08-11-$0.03 M0.13
2026-08-10-$0.03 M0.13
2026-08-09-$0.02 M0.13
2026-08-08-$0.03 M0.13

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STX/USDT
$0.1268
$0.1268$0.1268
+0.47%
460.80K (USDT)
STX/USDC
$0.12678
$0.12678$0.12678
+0.51%
415.86K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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