Análisis técnico de STORJ (STORJ) de hoy La página de análisis de STORJ proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STORJ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STORJ a continuación. Regístrate

Cambio de precio de STORJ (STORJ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04185 -- -6.15% -43.54% -59.78%

Indicadores técnicos de STORJ

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STORJ en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 13 Mantener 6 Comprar 7 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 4 Comprar 4 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04173 0.04172 R2 0.04172 0.04171 R1 0.0417 0.04171 PP 0.04169 0.04169 S1 0.04167 0.04168 S2 0.04166 0.04168 S3 0.04164 0.04166

Señales del mercado de STORJ Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $1.39 M $1.52 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.17 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de STORJ Ingresos netos Precio de STORJUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.04 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.05 2026-08-08 $0.01 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera STORJ (STORJ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STORJ en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STORJ / USDT $0.04187 $0.04187 $0.04187 +0.33% 1.38M (USDT) Trade