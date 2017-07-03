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Análisis técnico de STORJ (STORJ) de hoy

Análisis técnico de STORJ (STORJ) de hoy

La página de análisis de STORJ proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STORJ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STORJ a continuación.

Cambio de precio de STORJ (STORJ)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04185---6.15%-43.54%-59.78%
Obtén más información sobre el precio de STORJ

Indicadores técnicos de STORJ

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STORJ en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 13
Mantener 6
Comprar 7
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 4Comprar 4
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04173
0.04172
R2
0.04172
0.04171
R1
0.0417
0.04171
PP
0.04169
0.04169
S1
0.04167
0.04168
S2
0.04166
0.04168
S3
0.04164
0.04166

Señales del mercado de STORJ

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$1.39 M
$1.52 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.17 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de STORJ

Ingresos netosPrecio de STORJUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.04 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.05
2026-08-08$0.01 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STORJ/USDT
$0.04187
$0.04187$0.04187
+0.33%
1.38M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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