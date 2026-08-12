Análisis técnico de Stargate Finance (STG) de hoy La página de análisis de Stargate Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Stargate Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Stargate Finance (STG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1395 -- +15.48% -8.83% -35.54%

Indicadores técnicos de Stargate Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Stargate Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 7 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 6 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1395 0.1394 R2 0.1394 0.1394 R1 0.1394 0.1394 PP 0.1393 0.1393 S1 0.1393 0.1393 S2 0.1392 0.1393 S3 0.1392 0.1392

Señales del mercado de Stargate Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.40M $5.37 M $5.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.31 M Ventas activas en 3 días $0.31 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $6.61 M Ventas activas en 7 días $6.60 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Stargate Finance Ingresos netos Precio de STGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.14 2026-08-11 -$0.04 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.14 2026-08-09 -$0.06 M 0.13 2026-08-08 -$0.17 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Stargate Finance (STG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Stargate Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STG / USDT $0.1395 $0.1395 $0.1395 +3.79% 384.04K (USDT) Trade