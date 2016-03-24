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|7 días
|30 días
|90 días
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|--
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|-9.38%
|-37.00%
Indicadores técnicos de STEEM
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STEEM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 0
|Comprar 10
|Indicadores técnicos:
|Vender agresivamente
|Vender 8
|Mantener 3
|Comprar 1
Señales del mercado de STEEM
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de STEEM
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.04
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.04
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.04
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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