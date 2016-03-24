Análisis técnico de STEEM (STEEM) de hoy La página de análisis de STEEM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STEEM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STEEM a continuación. Regístrate

Cambio de precio de STEEM (STEEM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03614 -- -0.36% -9.38% -37.00%

Indicadores técnicos de STEEM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STEEM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 3 Comprar 11 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 8 Mantener 3 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03609 0.03608 R2 0.03608 0.03607 R1 0.03607 0.03607 PP 0.03606 0.03606 S1 0.03605 0.03605 S2 0.03604 0.03605 S3 0.03603 0.03604

Señales del mercado de STEEM Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.23M $4.71 M $4.95 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de STEEM Ingresos netos Precio de STEEMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.01 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera STEEM (STEEM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STEEM en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h STEEM / USDT $0.03614 $0.03614 $0.03614 +0.47% 1.89M (USDT) Trade