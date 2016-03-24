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Análisis técnico de STEEM (STEEM) de hoy

Análisis técnico de STEEM (STEEM) de hoy

La página de análisis de STEEM proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de STEEM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de STEEM a continuación.

Cambio de precio de STEEM (STEEM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03614---0.36%-9.38%-37.00%
Obtén más información sobre el precio de STEEM

Indicadores técnicos de STEEM

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de STEEM en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 3
Comprar 11
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 8Mantener 3Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03609
0.03608
R2
0.03608
0.03607
R1
0.03607
0.03607
PP
0.03606
0.03606
S1
0.03605
0.03605
S2
0.03604
0.03605
S3
0.03603
0.03604

Señales del mercado de STEEM

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.23M
$4.71 M
$4.95 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de STEEM

Ingresos netosPrecio de STEEMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10-$0.01 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STEEM/USDT
$0.03614
$0.03614$0.03614
+0.47%
1.89M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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