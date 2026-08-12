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Análisis técnico de Spell Token (SPELL) de hoy

Análisis técnico de Spell Token (SPELL) de hoy

La página de análisis de Spell Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPELL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Spell Token a continuación.

Cambio de precio de Spell Token (SPELL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00007829---0.08%-13.86%-53.54%
Obtén más información sobre el precio de Spell Token

Indicadores técnicos de Spell Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Spell Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 6
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 4Comprar 10
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0000783
0.0000782
R2
0.0000782
0.0000782
R1
0.0000782
0.0000782
PP
0.0000781
0.0000781
S1
0.0000781
0.0000781
S2
0.000078
0.0000781
S3
0.000078
0.000078

Señales del mercado de Spell Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.64M
$10.39 M
$11.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.04 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Spell Token

Ingresos netosPrecio de SPELLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08-$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SPELL/USDT
$0.00007829
$0.00007829$0.00007829
+1.00%
703.22M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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