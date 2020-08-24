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Análisis técnico de Sperax (SPA) de hoy

Análisis técnico de Sperax (SPA) de hoy

La página de análisis de Sperax proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SPA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sperax a continuación.

Cambio de precio de Sperax (SPA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002068--+0.04%-6.09%-31.55%
Obtén más información sobre el precio de Sperax

Flujo de capital de Sperax

Ingresos netosPrecio de SPAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SPA/USDT
$0.002068
$0.002068$0.002068
-0.86%
25.60M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 SPA = 0.002068 USD