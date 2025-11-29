Precio de Smart Pocket hoy

El precio actual de Smart Pocket (SP) hoy es $ 0.00448, con una variación del 5.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SP a USD es $ 0.00448 por SP.

Smart Pocket actualmente está en el puesto #1353 por capitalización de mercado en $ 4.66M, con un suministro circulante de 1.04B SP. Durante las últimas 24 horas, SP cotiza entre $ 0.004448 (bajo) y $ 0.004808 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.023315600067172444, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002919119255657682.

En el corto plazo, SP experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -34.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 155.48K.

Información del mercado de Smart Pocket (SP)

Puesto No.1353 Cap de mercado $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Volumen (24H) $ 155.48K$ 155.48K $ 155.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 448.00M$ 448.00M $ 448.00M Suministro de Circulación 1.04B 1.04B 1.04B Suministro máx. 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Tasa de circulación 1.04% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Smart Pocket es de $ 4.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 155.48K. El suministro circulante de SP es de 1.04B, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 448.00M.