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Análisis técnico de SNX (SNX) de hoy

Análisis técnico de SNX (SNX) de hoy

La página de análisis de SNX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SNX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SNX a continuación.

Cambio de precio de SNX (SNX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2036---4.42%-14.28%-37.05%
Obtén más información sobre el precio de SNX

Indicadores técnicos de SNX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SNX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 13
Mantener 10
Comprar 3
Medias móviles:VenderVender 6Mantener 6Comprar 2
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 7Mantener 4Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2035
0.2034
R2
0.2034
0.2034
R1
0.2034
0.2034
PP
0.2033
0.2033
S1
0.2033
0.2033
S2
0.2032
0.2033
S3
0.2032
0.2032

Señales del mercado de SNX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.03M
$2.53 M
$2.50 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.21 M
Ventas activas en 3 días
$0.21 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.55 M
Ventas activas en 7 días
$0.53 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SNX

Ingresos netosPrecio de SNXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.20
2026-08-11$0.01 M0.20
2026-08-10-$0.09 M0.21
2026-08-09$0.02 M0.21
2026-08-08-$0.04 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SNX/USDT
$0.2038
$0.2038$0.2038
+0.69%
309.15K (USDT)
SNX/USDC
$0.2035
$0.2035$0.2035
+0.74%
263.96K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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