Análisis técnico de SNX (SNX) de hoy La página de análisis de SNX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SNX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SNX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SNX (SNX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2036 -- -4.42% -14.28% -37.05%

Indicadores técnicos de SNX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SNX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 13 Mantener 10 Comprar 3 Medias móviles : Vender Vender 6 Mantener 6 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2035 0.2034 R2 0.2034 0.2034 R1 0.2034 0.2034 PP 0.2033 0.2033 S1 0.2033 0.2033 S2 0.2032 0.2033 S3 0.2032 0.2032

Señales del mercado de SNX Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $2.53 M $2.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.55 M Ventas activas en 7 días $0.53 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SNX Ingresos netos Precio de SNXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.20 2026-08-11 $0.01 M 0.20 2026-08-10 -$0.09 M 0.21 2026-08-09 $0.02 M 0.21 2026-08-08 -$0.04 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SNX (SNX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SNX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SNX / USDT $0.2038 $0.2038 $0.2038 +0.69% 309.15K (USDT) Trade SNX / USDC $0.2035 $0.2035 $0.2035 +0.74% 263.96K (USDT) Trade