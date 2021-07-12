Análisis técnico de Smooth Love Potion (SLP) de hoy La página de análisis de Smooth Love Potion proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SLP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Smooth Love Potion a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Smooth Love Potion (SLP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000527 -- -0.04% +1.75% -25.94%

Indicadores técnicos de Smooth Love Potion

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Smooth Love Potion en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 2 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 1 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0005265 0.0005264 R2 0.0005264 0.0005264 R1 0.0005264 0.0005264 PP 0.0005263 0.0005263 S1 0.0005263 0.0005263 S2 0.0005262 0.0005263 S3 0.0005262 0.0005262

Señales del mercado de Smooth Love Potion Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.60M $9.37 M $9.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Smooth Love Potion Ingresos netos Precio de SLPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 2026-08-08 $0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Smooth Love Potion (SLP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Smooth Love Potion en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SLP / USDT $0.0005273 $0.0005273 $0.0005273 +0.59% 104.56M (USDT) Trade