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Análisis técnico de Smooth Love Potion (SLP) de hoy

Análisis técnico de Smooth Love Potion (SLP) de hoy

La página de análisis de Smooth Love Potion proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SLP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Smooth Love Potion a continuación.

Cambio de precio de Smooth Love Potion (SLP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000527---0.04%+1.75%-25.94%
Obtén más información sobre el precio de Smooth Love Potion

Indicadores técnicos de Smooth Love Potion

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Smooth Love Potion en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 2
Comprar 12
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 1Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0005265
0.0005264
R2
0.0005264
0.0005264
R1
0.0005264
0.0005264
PP
0.0005263
0.0005263
S1
0.0005263
0.0005263
S2
0.0005262
0.0005263
S3
0.0005262
0.0005262

Señales del mercado de Smooth Love Potion

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.60M
$9.37 M
$9.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Smooth Love Potion

Ingresos netosPrecio de SLPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SLP/USDT
$0.0005273
$0.0005273$0.0005273
+0.59%
104.56M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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