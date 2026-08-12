Precio de Sleepless AI hoy

El precio actual de Sleepless AI (SLEEPLESSAI) hoy es € 0.01737, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLEEPLESSAI a EUR es € 0.01737 por SLEEPLESSAI.

Sleepless AI actualmente está en el puesto #895 por capitalización de mercado en € 9.66M, con un suministro circulante de 556.31M SLEEPLESSAI. Durante las últimas 24 horas, SLEEPLESSAI cotiza entre € 0.01698 (bajo) y € 0.01778 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.04460820223649991, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0146033268167184216.

En el corto plazo, SLEEPLESSAI experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de +0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.27K.

Información del mercado de Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Puesto No.895 Cap de mercado € 9.66M€ 9.66M € 9.66M Volumen (24H) € 56.27K€ 56.27K € 56.27K Cap. de mercado totalmente diluida € 17.37M€ 17.37M € 17.37M Suministro de Circulación 556.31M 556.31M 556.31M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 55.63% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Sleepless AI es de € 9.66M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.27K. El suministro circulante de SLEEPLESSAI es de 556.31M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 17.37M.