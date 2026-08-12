Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Songbird, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Songbird, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de SGB

Info. de precios de SGB

¿Qué es SGB?

Whitepaper de SGB

Sitio web oficial de SGB

Tokenomía de SGB

Pronóstico de precios de SGB

Historial de SGB

Guía de compra de SGB

Conversor de moneda fiat a SGB

Spot de SGB

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Songbird (SGB) de hoy

Análisis técnico de Songbird (SGB) de hoy

La página de análisis de Songbird proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SGB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Songbird a continuación.

Cambio de precio de Songbird (SGB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0010005---5.22%-6.38%-41.03%
Obtén más información sobre el precio de Songbird

Flujo de capital de Songbird

Ingresos netosPrecio de SGBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Songbird

SGB USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de SGB con apalancamiento. Explora el trading de futuros SGBUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Songbird (SGB) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Songbird en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SGB/USDT
$0.0010009
$0.0010009$0.0010009
-0.77%
56.77M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de SGB a USD

Monto

SGB
SGB
USD
USD

1 SGB = 0.0010005 USD