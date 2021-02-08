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Análisis técnico de SafePal (SFP) de hoy

Análisis técnico de SafePal (SFP) de hoy

La página de análisis de SafePal proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SFP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SafePal a continuación.

Cambio de precio de SafePal (SFP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2396--+10.82%+8.22%-21.29%
Obtén más información sobre el precio de SafePal

Indicadores técnicos de SafePal

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SafePal en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 7
Comprar 8
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 4Comprar 6
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2396
0.2396
R2
0.2396
0.2395
R1
0.2395
0.2395
PP
0.2395
0.2395
S1
0.2394
0.2394
S2
0.2394
0.2394
S3
0.2393
0.2394

Señales del mercado de SafePal

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.53M
$3.17 M
$2.64 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.22 M
Ventas activas en 7 días
$0.24 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SafePal

Ingresos netosPrecio de SFPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.24
2026-08-11$0.02 M0.25
2026-08-10-$0.01 M0.24
2026-08-09-$0.01 M0.24
2026-08-08-$0.01 M0.23

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SFP/USDT
$0.2396
$0.2396$0.2396
-2.79%
251.56K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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SFP
USD
USD

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