Análisis técnico de SafePal (SFP) de hoy La página de análisis de SafePal proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SFP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SafePal a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SafePal (SFP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2396 -- +10.82% +8.22% -21.29%

Indicadores técnicos de SafePal

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SafePal en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 7 Comprar 8 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 4 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2396 0.2396 R2 0.2396 0.2395 R1 0.2395 0.2395 PP 0.2395 0.2395 S1 0.2394 0.2394 S2 0.2394 0.2394 S3 0.2393 0.2394

Señales del mercado de SafePal Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.53M $3.17 M $2.64 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.22 M Ventas activas en 7 días $0.24 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SafePal Ingresos netos Precio de SFPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.24 2026-08-11 $0.02 M 0.25 2026-08-10 -$0.01 M 0.24 2026-08-09 -$0.01 M 0.24 2026-08-08 -$0.01 M 0.23 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SafePal (SFP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SafePal en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SFP / USDT $0.2396 $0.2396 $0.2396 -2.79% 251.56K (USDT) Trade