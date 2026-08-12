Precio de Spring Dev Bank hoy

El precio actual de Spring Dev Bank (SDB) hoy es € 0.00123, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDB a EUR es € 0.00123 por SDB.

Spring Dev Bank actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SDB. Durante las últimas 24 horas, SDB cotiza entre € 0.00122 (bajo) y € 0.001249 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SDB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 8.60K.

Información del mercado de Spring Dev Bank (SDB)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 8.60K€ 8.60K € 8.60K Cap. de mercado totalmente diluida € 123.00M€ 123.00M € 123.00M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de Spring Dev Bank es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 8.60K. El suministro circulante de SDB es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 123.00M.