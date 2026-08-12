Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre SATS, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre SATS, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de SATS

Info. de precios de SATS

¿Qué es SATS?

Sitio web oficial de SATS

Tokenomía de SATS

Pronóstico de precios de SATS

Historial de SATS

Guía de compra de SATS

Conversor de moneda fiat a SATS

Spot de SATS

Futuros USDT-M de SATS

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de SATS (SATS) de hoy

Análisis técnico de SATS (SATS) de hoy

La página de análisis de SATS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SATS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SATS a continuación.

Cambio de precio de SATS (SATS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000000010354--+9.02%+10.60%-25.94%
Obtén más información sobre el precio de SATS

Indicadores técnicos de SATS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SATS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 9
Comprar 7
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 4Comprar 6
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00000001035
0.00000001034
R2
0.00000001034
0.00000001034
R1
0.00000001034
0.00000001034
PP
0.00000001033
0.00000001033
S1
0.00000001033
0.00000001033
S2
0.00000001032
0.00000001033
S3
0.00000001032
0.00000001032

Señales del mercado de SATS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-4.48M
$6.95 M
$11.42 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.27 M
Ventas activas en 7 días
$0.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SATS

Ingresos netosPrecio de SATSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre SATS

Opera SATS (SATS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SATS en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SATS/USDT
$0.000000010354
$0.000000010354$0.000000010354
+0.99%
7956.63B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de SATS a USD

Monto

SATS
SATS
USD
USD

1 SATS = 0.00000 USD