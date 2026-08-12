Análisis técnico de Santos FC Fan Token (SANTOS) de hoy La página de análisis de Santos FC Fan Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SANTOS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Santos FC Fan Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Santos FC Fan Token (SANTOS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.4783 -- +0.63% -5.70% -56.93%

Indicadores técnicos de Santos FC Fan Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Santos FC Fan Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.4781 0.478 R2 0.478 0.4779 R1 0.4779 0.4779 PP 0.4778 0.4778 S1 0.4777 0.4777 S2 0.4776 0.4777 S3 0.4775 0.4776

Señales del mercado de Santos FC Fan Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.62M $8.95 M $9.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.08 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.22 M Ventas activas en 7 días $0.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Santos FC Fan Token Ingresos netos Precio de SANTOSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.48 2026-08-11 -$0.01 M 0.47 2026-08-10 -$0.01 M 0.49 2026-08-09 -$0.02 M 0.49 2026-08-08 $0.00 M 0.48 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Santos FC Fan Token (SANTOS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Santos FC Fan Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SANTOS / USDT $0.4784 $0.4784 $0.4784 +1.03% 131.97K (USDT) Trade