Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Santos FC Fan Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Santos FC Fan Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de SANTOS

Info. de precios de SANTOS

¿Qué es SANTOS?

Whitepaper de SANTOS

Sitio web oficial de SANTOS

Tokenomía de SANTOS

Pronóstico de precios de SANTOS

Historial de SANTOS

Guía de compra de SANTOS

Conversor de moneda fiat a SANTOS

Spot de SANTOS

Futuros USDT-M de SANTOS

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Santos FC Fan Token (SANTOS) de hoy

Análisis técnico de Santos FC Fan Token (SANTOS) de hoy

La página de análisis de Santos FC Fan Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SANTOS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Santos FC Fan Token a continuación.

Cambio de precio de Santos FC Fan Token (SANTOS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.4783--+0.63%-5.70%-56.93%
Obtén más información sobre el precio de Santos FC Fan Token

Indicadores técnicos de Santos FC Fan Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Santos FC Fan Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.4781
0.478
R2
0.478
0.4779
R1
0.4779
0.4779
PP
0.4778
0.4778
S1
0.4777
0.4777
S2
0.4776
0.4777
S3
0.4775
0.4776

Señales del mercado de Santos FC Fan Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.62M
$8.95 M
$9.58 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.08 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.22 M
Ventas activas en 7 días
$0.22 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Santos FC Fan Token

Ingresos netosPrecio de SANTOSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.48
2026-08-11-$0.01 M0.47
2026-08-10-$0.01 M0.49
2026-08-09-$0.02 M0.49
2026-08-08$0.00 M0.48

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Santos FC Fan Token

Opera Santos FC Fan Token (SANTOS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Santos FC Fan Token en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SANTOS/USDT
$0.4784
$0.4784$0.4784
+1.03%
131.97K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de SANTOS a USD

Monto

SANTOS
SANTOS
USD
USD

1 SANTOS = 0.4783 USD