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Análisis técnico de SAGA (SAGA) de hoy

Análisis técnico de SAGA (SAGA) de hoy

La página de análisis de SAGA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SAGA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SAGA a continuación.

Cambio de precio de SAGA (SAGA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01374--+3.61%+9.30%-57.03%
Obtén más información sobre el precio de SAGA

Indicadores técnicos de SAGA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SAGA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 6
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 8
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01376
0.01375
R2
0.01375
0.01374
R1
0.01374
0.01374
PP
0.01373
0.01373
S1
0.01372
0.01372
S2
0.01371
0.01372
S3
0.0137
0.01371

Señales del mercado de SAGA

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.27M
$1.63 M
$1.90 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.05M
Compras activas en 3 días
$0.65 M
Ventas activas en 3 días
$0.70 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$3.58 M
Ventas activas en 7 días
$3.53 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SAGA

Ingresos netosPrecio de SAGAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.05 M0.01
2026-08-11-$0.26 M0.01
2026-08-10-$0.09 M0.02
2026-08-09-$1.40 M0.02
2026-08-08-$0.05 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SAGA/USDT
$0.01375
$0.01375$0.01375
-2.48%
5.76M (USDT)
SAGA/USDC
$0.01373
$0.01373$0.01373
-2.69%
3.85M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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