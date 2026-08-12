Análisis técnico de SAGA (SAGA) de hoy La página de análisis de SAGA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SAGA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SAGA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SAGA (SAGA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01374 -- +3.61% +9.30% -57.03%

Indicadores técnicos de SAGA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SAGA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 6 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01376 0.01375 R2 0.01375 0.01374 R1 0.01374 0.01374 PP 0.01373 0.01373 S1 0.01372 0.01372 S2 0.01371 0.01372 S3 0.0137 0.01371

Señales del mercado de SAGA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.27M $1.63 M $1.90 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $0.65 M Ventas activas en 3 días $0.70 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $3.58 M Ventas activas en 7 días $3.53 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SAGA Ingresos netos Precio de SAGAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.05 M 0.01 2026-08-11 -$0.26 M 0.01 2026-08-10 -$0.09 M 0.02 2026-08-09 -$1.40 M 0.02 2026-08-08 -$0.05 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SAGA (SAGA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SAGA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SAGA / USDT $0.01375 $0.01375 $0.01375 -2.48% 5.76M (USDT) Trade SAGA / USDC $0.01373 $0.01373 $0.01373 -2.69% 3.85M (USDT) Trade