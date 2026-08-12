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Análisis técnico de RavenCoin (RVN) de hoy

Análisis técnico de RavenCoin (RVN) de hoy

La página de análisis de RavenCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RVN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RavenCoin a continuación.

Cambio de precio de RavenCoin (RVN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002988---15.43%-19.16%-49.09%
Obtén más información sobre el precio de RavenCoin

Indicadores técnicos de RavenCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RavenCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 1
Comprar 19
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002819
0.002817
R2
0.002817
0.002815
R1
0.002814
0.002814
PP
0.002812
0.002812
S1
0.002809
0.00281
S2
0.002807
0.002809
S3
0.002804
0.002807

Señales del mercado de RavenCoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.06M
$2.80 M
$2.73 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$0.76 M
Ventas activas en 3 días
$0.72 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$0.81 M
Ventas activas en 7 días
$0.77 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de RavenCoin

Ingresos netosPrecio de RVNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.23 M0.00
2026-08-10-$0.02 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08-$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RVN/USDT
$0.002988
$0.002988$0.002988
+1.59%
22.49M (USDT)
RVN/USDC
$0.002993
$0.002993$0.002993
+1.87%
18.75M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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