Análisis técnico de RavenCoin (RVN) de hoy La página de análisis de RavenCoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RVN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RavenCoin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de RavenCoin (RVN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002988 -- -15.43% -19.16% -49.09%

Indicadores técnicos de RavenCoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RavenCoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 1 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002819 0.002817 R2 0.002817 0.002815 R1 0.002814 0.002814 PP 0.002812 0.002812 S1 0.002809 0.00281 S2 0.002807 0.002809 S3 0.002804 0.002807

Señales del mercado de RavenCoin Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.06M $2.80 M $2.73 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $0.76 M Ventas activas en 3 días $0.72 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $0.81 M Ventas activas en 7 días $0.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de RavenCoin Ingresos netos Precio de RVNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.23 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 -$0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera RavenCoin (RVN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RavenCoin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RVN / USDT $0.002988 $0.002988 $0.002988 +1.59% 22.49M (USDT) Trade RVN / USDC $0.002993 $0.002993 $0.002993 +1.87% 18.75M (USDT) Trade