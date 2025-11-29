Precio de Runwago hoy

El precio actual de Runwago (RUNWAGO) hoy es $ 0.02105, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUNWAGO a USD es $ 0.02105 por RUNWAGO.

Runwago actualmente está en el puesto #3865 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 RUNWAGO. Durante las últimas 24 horas, RUNWAGO cotiza entre $ 0.01987 (bajo) y $ 0.02211 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0835555409997446, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.011756243274151316.

En el corto plazo, RUNWAGO experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +50.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.46K.

Información del mercado de Runwago (RUNWAGO)

Puesto No.3865 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Runwago es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.46K. El suministro circulante de RUNWAGO es de 0.00, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.11M.