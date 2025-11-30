Más información de RUNWAGO
Tokenómica de Runwago (RUNWAGO)
Tokenómica y análisis de precio de Runwago (RUNWAGO)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Runwago (RUNWAGO), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Runwago (RUNWAGO)
La única aplicación Web3 respaldada por Garmin, apoyada por líderes de la industria como Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs y muchos más. Desarrollada por el estudio profesional CleevioX, Runwago tiene como objetivo ofrecer una revolución SportFi para más de 300 millones de corredores activos en todo el mundo.
Tokenómica de Runwago (RUNWAGO): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Runwago (RUNWAGO) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens RUNWAGO que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens RUNWAGO que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de RUNWAGO ¡explora el precio en vivo del token RUNWAGO!
Cómo comprar RUNWAGO
¿Interesado en agregar Runwago (RUNWAGO) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar RUNWAGO, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Runwago (RUNWAGO)
Analizar el historial de precios de RUNWAGO ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de RUNWAGO
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse RUNWAGO? Nuestra página de predicción de precios de RUNWAGO combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
