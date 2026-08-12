Análisis técnico de Oasis (ROSE) de hoy La página de análisis de Oasis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ROSE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Oasis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Oasis (ROSE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.005486 -- -1.16% -2.68% -52.89%

Indicadores técnicos de Oasis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Oasis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.005476 0.005476 R2 0.005476 0.005475 R1 0.005475 0.005475 PP 0.005475 0.005475 S1 0.005474 0.005474 S2 0.005474 0.005474 S3 0.005473 0.005474

Señales del mercado de Oasis Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.09M $1.05 M $1.13 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $0.69 M Ventas activas en 3 días $0.65 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $1.62 M Ventas activas en 7 días $1.61 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Oasis Ingresos netos Precio de ROSEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 0.01 2026-08-11 -$0.05 M 0.01 2026-08-10 -$0.11 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 2026-08-08 -$0.03 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Oasis (ROSE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Oasis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ROSE / USDT $0.005486 $0.005486 $0.005486 +0.47% 12.64M (USDT) Trade ROSE / USDC $0.005483 $0.005483 $0.005483 +0.51% 9.57M (USDT) Trade