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Análisis técnico de RONIN (RON) de hoy

Análisis técnico de RONIN (RON) de hoy

La página de análisis de RONIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RON. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RONIN a continuación.

Cambio de precio de RONIN (RON)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05046--+5.27%-7.13%-51.32%
Obtén más información sobre el precio de RONIN

Indicadores técnicos de RONIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RONIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 5
Comprar 6
Medias móviles:VenderVender 7Mantener 3Comprar 4
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0503
0.0503
R2
0.0503
0.05029
R1
0.05029
0.05029
PP
0.05029
0.05029
S1
0.05028
0.05028
S2
0.05028
0.05028
S3
0.05027
0.05028

Señales del mercado de RONIN

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$1.47 M
$1.46 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.23 M
Ventas activas en 7 días
$0.23 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de RONIN

Ingresos netosPrecio de RONUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.05
2026-08-11$0.00 M0.05
2026-08-10$0.00 M0.05
2026-08-09$0.00 M0.05
2026-08-08$0.00 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RON/USDT
$0.05046
$0.05046$0.05046
+0.94%
1.09M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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