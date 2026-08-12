Análisis técnico de RONIN (RON) de hoy La página de análisis de RONIN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RON. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RONIN a continuación. Regístrate

Cambio de precio de RONIN (RON) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05046 -- +5.27% -7.13% -51.32%

Indicadores técnicos de RONIN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RONIN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 5 Comprar 6 Medias móviles : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 4 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0503 0.0503 R2 0.0503 0.05029 R1 0.05029 0.05029 PP 0.05029 0.05029 S1 0.05028 0.05028 S2 0.05028 0.05028 S3 0.05027 0.05028

Señales del mercado de RONIN Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $1.47 M $1.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.23 M Ventas activas en 7 días $0.23 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de RONIN Ingresos netos Precio de RONUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 $0.00 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.05 2026-08-09 $0.00 M 0.05 2026-08-08 $0.00 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera RONIN (RON) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RONIN en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RON / USDT $0.05046 $0.05046 $0.05046 +0.94% 1.09M (USDT) Trade