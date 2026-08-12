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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre RIF, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre RIF, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de RIF (RIF) de hoy

Análisis técnico de RIF (RIF) de hoy

La página de análisis de RIF proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RIF. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RIF a continuación.

Cambio de precio de RIF (RIF)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06946---3.73%-45.65%-12.16%
Obtén más información sobre el precio de RIF

Indicadores técnicos de RIF

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RIF en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 3
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06926
0.06924
R2
0.06924
0.06923
R1
0.06923
0.06922
PP
0.06921
0.06921
S1
0.0692
0.0692
S2
0.06918
0.06919
S3
0.06917
0.06918

Señales del mercado de RIF

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.84M
$10.62 M
$11.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.35 M
Ventas activas en 3 días
$0.39 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$1.51 M
Ventas activas en 7 días
$1.54 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de RIF

Ingresos netosPrecio de RIFUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.07
2026-08-11-$0.08 M0.07
2026-08-10-$0.01 M0.07
2026-08-09-$0.01 M0.07
2026-08-08-$0.01 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RIF/USDT
$0.06946
$0.06946$0.06946
+3.11%
1.04M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 RIF = 0.06945 USD