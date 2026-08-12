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Análisis técnico de Raydium (RAY) de hoy

Análisis técnico de Raydium (RAY) de hoy

La página de análisis de Raydium proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RAY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Raydium a continuación.

Cambio de precio de Raydium (RAY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.6323--+1.62%-6.62%-17.33%
Obtén más información sobre el precio de Raydium

Indicadores técnicos de Raydium

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Raydium en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 1
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.6313
0.6313
R2
0.6313
0.6312
R1
0.6312
0.6312
PP
0.6312
0.6312
S1
0.6311
0.6311
S2
0.6311
0.6311
S3
0.631
0.6311

Señales del mercado de Raydium

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$3.25 M
$3.49 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.15 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.04M
Compras activas en 7 días
$0.38 M
Ventas activas en 7 días
$0.42 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Raydium

Ingresos netosPrecio de RAYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.63
2026-08-11-$0.06 M0.62
2026-08-10-$0.03 M0.63
2026-08-09$0.03 M0.65
2026-08-08$0.02 M0.65

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RAY/USDT
$0.6324
$0.6324$0.6324
+1.54%
95.06K (USDT)
RAY/USDC
$0.6319
$0.6319$0.6319
+1.47%
40.72K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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RAY
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USD

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