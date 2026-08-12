Precio de R2 Protocol hoy

El precio actual de R2 Protocol (R2) hoy es € 0.0008213, con una variación del 5.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de R2 a EUR es € 0.0008213 por R2.

R2 Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- R2. Durante las últimas 24 horas, R2 cotiza entre € 0.000711 (bajo) y € 0.0008992 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, R2 experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +2.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.70K.

Información del mercado de R2 Protocol (R2)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 56.70K€ 56.70K € 56.70K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de R2 Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.70K. El suministro circulante de R2 es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.