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El precio actual de R2 Protocol hoy es 0.0008213 EUR. La capitalización de mercado de R2 es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de R2 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de R2 Protocol hoy es 0.0008213 EUR. La capitalización de mercado de R2 es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de R2 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de R2 Protocol(R2)

Precio en vivo de 1 R2 en EUR:

€0.000706318
€0.000706318€0.000706318
+5.16%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de R2 Protocol (R2)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:35:05 (UTC+8)

Precio de R2 Protocol hoy

El precio actual de R2 Protocol (R2) hoy es € 0.0008213, con una variación del 5.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de R2 a EUR es € 0.0008213 por R2.

R2 Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- R2. Durante las últimas 24 horas, R2 cotiza entre € 0.000711 (bajo) y € 0.0008992 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, R2 experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +2.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.70K.

Información del mercado de R2 Protocol (R2)

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€ 56.70K
€ 56.70K€ 56.70K

€ 0.00
€ 0.00€ 0.00

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BSC

La capitalización de mercado actual de R2 Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.70K. El suministro circulante de R2 es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de R2 Protocol EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.000711
€ 0.000711€ 0.000711
24H Mín
€ 0.0008992
€ 0.0008992€ 0.0008992
24H Máx

€ 0.000711
€ 0.000711€ 0.000711

€ 0.0008992
€ 0.0008992€ 0.0008992

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-0.38%

+5.16%

+2.53%

+2.53%

Historial de precios de R2 Protocol (R2) en EUR

Siga los cambios de precios de R2 Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000034658+5.16%
30 Días€ -0.0003977-32.63%
60 Días€ -0.0011477-58.29%
90 Días€ -0.0024027-74.53%
Cambio de precio de R2 Protocol hoy

Hoy, R2 registró un cambio de € +0.000034658 (+5.16%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de R2 Protocol en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0003977 (-32.63%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de R2 Protocol en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, R2 experimentó un cambio de € -0.0011477 (-58.29%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de R2 Protocol en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0024027 (-74.53%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de R2 Protocol (R2)?

Consulta la página Historial de precios de R2 Protocol ahora.

Análisis de R2 Protocol

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de R2 Protocol, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de R2 Protocol: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de R2: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

【Estructura del mercado】R2_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 0,003719, situándose un 1% por encima del nivel central de 0,003681 y dentro de un estrecho rango formado entre S1 y R1. Tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) de corto plazo muestran una mayor proporción de señales de compra, mientras que el precio se mantiene en la parte superior del sistema de medias móviles. 【Estado de la dinámica】El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, con las líneas rápida y lenta mostrando una divergencia respecto al sistema de medias móviles. El RSI permanece en un rango neutral, sin que se haya establecido una dirección clara entre los compradores y vendedores. Además, coexisten simultáneamente un soporte proporcionado por las medias móviles de corto plazo y una estructura de divergencia alcista en el MACD. 【Niveles clave】En la parte superior, R1 se sitúa en 0,003771 (a un 1,4% del precio actual), mientras que R2 está en 0,003892 (a un 4,7% del precio actual), constituyendo así resistencias cercanas y lejanas. En la parte inferior, S1 se encuentra en 0,00356 (a un -3,2% del precio actual) y S2 en 0,00347 (a un -6,7% del precio actual), funcionando como referencias de soporte escalonadas.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para R2 Protocol

Predicción del precio de R2 Protocol (R2) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de R2 en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de R2 Protocol (R2) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de R2 Protocol podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará R2 Protocol en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de R2 para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de R2 Protocol.

Cómo comprar e invertir R2 Protocol en España

¿Listo para empezar con R2 Protocol? Comprar R2 es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar R2 Protocol. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de R2 Protocol (R2).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará R2 Protocol instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar R2 Protocol (R2)

¿Qué puedes hacer con R2 Protocol?

Poseer R2 Protocol te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar R2 Protocol (R2) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es R2 Protocol (R2)

R2 Protocol es una plataforma de gestión de activos on-chain diseñada para ofrecer rendimientos del mundo real de nivel institucional tanto a usuarios nativos de cripto como tradicionales.

R2 Protocol Recurso

Para conocer R2 Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial R2 Protocol
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre R2 Protocol

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:35:05 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para R2 Protocol (R2)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre R2 Protocol

R2 USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de R2 con apalancamiento. Explora el trading de futuros R2USDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera R2 Protocol (R2) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de R2 Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
R2/USDT
€0.00070606
€0.00070606€0.00070606
+5.13%
72.09M (USDT)

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€0.251292
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DAPPOS

DAPPOS

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€0.3204532
€0.3204532€0.3204532

-12.56%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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€0.0120916
€0.0120916€0.0120916

-23.79%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0984614
€0.0984614€0.0984614

-34.49%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.006149
€0.006149€0.006149

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000309084
€0.000309084€0.000309084

+35.62%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011868
€0.011868€0.011868

+31.42%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0829126
€0.0829126€0.0829126

+30.51%

ZKcandy

ZKcandy

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€2.657658€2.657658

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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