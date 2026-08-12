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Análisis técnico de Quant (QNT) de hoy

Análisis técnico de Quant (QNT) de hoy

La página de análisis de Quant proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de QNT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Quant a continuación.

Cambio de precio de Quant (QNT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$57.79---5.05%-11.33%-20.35%
Obtén más información sobre el precio de Quant

Indicadores técnicos de Quant

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Quant en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
57.7533
57.7466
R2
57.7466
57.739
R1
57.7333
57.7343
PP
57.7266
57.7266
S1
57.7133
57.719
S2
57.7066
57.7143
S3
57.6933
57.7066

Señales del mercado de Quant

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.33M
$5.52 M
$5.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.54 M
Ventas activas en 3 días
$0.51 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.63 M
Ventas activas en 7 días
$1.60 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Quant

Ingresos netosPrecio de QNTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M58.08
2026-08-11-$0.22 M57.01
2026-08-10-$0.03 M57.93
2026-08-09$0.08 M58.90
2026-08-08-$0.01 M59.26

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Opera Quant (QNT) en los mercados de MEXC

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
QNT/USDT
$57.79
$57.79$57.79
+1.51%
785.53 (USDT)
QNT/USDC
$57.78
$57.78$57.78
+1.56%
1.05K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 QNT = 57.79 USD