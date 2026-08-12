Análisis técnico de Quack AI (Q) de hoy La página de análisis de Quack AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de Q. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Quack AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Quack AI (Q) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02173 -- +2.16% +10.62% -13.38%

Indicadores técnicos de Quack AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Quack AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 19 Mantener 3 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.021854 0.02185 R2 0.02185 0.021846 R1 0.021843 0.021843 PP 0.021839 0.021839 S1 0.021832 0.021835 S2 0.021828 0.021832 S3 0.021821 0.021828

Señales del mercado de Quack AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.49M $6.74 M $7.23 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Quack AI Ingresos netos Precio de QUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Quack AI (Q) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Quack AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h Q / USDT $0.02173 $0.02173 $0.02173 -1.04% 4.13M (USDT) Trade