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Análisis técnico de Quack AI (Q) de hoy

Análisis técnico de Quack AI (Q) de hoy

La página de análisis de Quack AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de Q. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Quack AI a continuación.

Cambio de precio de Quack AI (Q)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02173--+2.16%+10.62%-13.38%
Obtén más información sobre el precio de Quack AI

Indicadores técnicos de Quack AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Quack AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 19
Mantener 3
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.021854
0.02185
R2
0.02185
0.021846
R1
0.021843
0.021843
PP
0.021839
0.021839
S1
0.021832
0.021835
S2
0.021828
0.021832
S3
0.021821
0.021828

Señales del mercado de Quack AI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.49M
$6.74 M
$7.23 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Quack AI

Ingresos netosPrecio de QUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
Q/USDT
$0.02173
$0.02173$0.02173
-1.04%
4.13M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Q
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