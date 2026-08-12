Análisis técnico de FC Porto Fan Token (PORTO) de hoy La página de análisis de FC Porto Fan Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PORTO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FC Porto Fan Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FC Porto Fan Token (PORTO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.4396 -- -3.41% +8.97% -46.32%

Flujo de capital de FC Porto Fan Token Ingresos netos Precio de PORTOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.44 2026-08-11 -$0.03 M 0.44 2026-08-10 -$0.01 M 0.46 2026-08-09 $0.00 M 0.47 2026-08-08 $0.00 M 0.47 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FC Porto Fan Token (PORTO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FC Porto Fan Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PORTO / USDT $0.4396 $0.4396 $0.4396 +0.36% 124.38K (USDT) Trade