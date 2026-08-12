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Análisis técnico de Pixels (PIXEL) de hoy

Análisis técnico de Pixels (PIXEL) de hoy

La página de análisis de Pixels proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PIXEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pixels a continuación.

Cambio de precio de Pixels (PIXEL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.004337--+5.06%-7.00%-46.26%
Obtén más información sobre el precio de Pixels

Indicadores técnicos de Pixels

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pixels en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 15
Mantener 9
Comprar 2
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 2Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 7Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.004338
0.004336
R2
0.004336
0.004334
R1
0.004333
0.004333
PP
0.004331
0.004331
S1
0.004328
0.004329
S2
0.004326
0.004328
S3
0.004323
0.004326

Señales del mercado de Pixels

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$1.45 M
$1.69 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.18 M
Ventas activas en 3 días
$0.22 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$1.34 M
Ventas activas en 7 días
$1.28 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pixels

Ingresos netosPrecio de PIXELUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.05 M0.00
2026-08-10-$0.06 M0.00
2026-08-09-$0.25 M0.00
2026-08-08-$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PIXEL/USDT
$0.004336
$0.004336$0.004336
-0.70%
13.81M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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