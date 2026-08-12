Análisis técnico de Pixels (PIXEL) de hoy La página de análisis de Pixels proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PIXEL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pixels a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pixels (PIXEL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004337 -- +5.06% -7.00% -46.26%

Indicadores técnicos de Pixels

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pixels en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 15 Mantener 9 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 2 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 7 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004338 0.004336 R2 0.004336 0.004334 R1 0.004333 0.004333 PP 0.004331 0.004331 S1 0.004328 0.004329 S2 0.004326 0.004328 S3 0.004323 0.004326

Señales del mercado de Pixels Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $1.45 M $1.69 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $0.18 M Ventas activas en 3 días $0.22 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $1.34 M Ventas activas en 7 días $1.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pixels Ingresos netos Precio de PIXELUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.06 M 0.00 2026-08-09 -$0.25 M 0.00 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pixels (PIXEL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pixels en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PIXEL / USDT $0.004336 $0.004336 $0.004336 -0.70% 13.81M (USDT) Trade