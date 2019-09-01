Análisis técnico de Phala (PHA) de hoy La página de análisis de Phala proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PHA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Phala a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Phala (PHA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02274 -- +11.70% -6.28% -32.69%

Indicadores técnicos de Phala

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Phala en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 5 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02271 0.0227 R2 0.0227 0.0227 R1 0.0227 0.0227 PP 0.02269 0.02269 S1 0.02269 0.02269 S2 0.02268 0.02269 S3 0.02268 0.02268

Señales del mercado de Phala Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $10.34 M $10.37 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.37 M Ventas activas en 3 días $0.39 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.05M Compras activas en 7 días $0.78 M Ventas activas en 7 días $0.83 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Phala Ingresos netos Precio de PHAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.02 2026-08-11 -$0.15 M 0.02 2026-08-10 $0.12 M 0.02 2026-08-09 $0.14 M 0.02 2026-08-08 -$0.04 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Phala (PHA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Phala en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PHA / USDT $0.02272 $0.02272 $0.02272 +2.15% 4.44M (USDT) Trade PHA / USDC $0.02271 $0.02271 $0.02271 +2.29% 2.41M (USDT) Trade