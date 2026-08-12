Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pendle, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pendle, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de PENDLE

Info. de precios de PENDLE

¿Qué es PENDLE?

Whitepaper de PENDLE

Sitio web oficial de PENDLE

Tokenomía de PENDLE

Pronóstico de precios de PENDLE

Historial de PENDLE

Guía de compra de PENDLE

Conversor de moneda fiat a PENDLE

Spot de PENDLE

Futuros USDT-M de PENDLE

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Pendle (PENDLE) de hoy

Análisis técnico de Pendle (PENDLE) de hoy

La página de análisis de Pendle proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PENDLE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pendle a continuación.

Cambio de precio de Pendle (PENDLE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.348---0.15%-11.44%-31.40%
Obtén más información sobre el precio de Pendle

Indicadores técnicos de Pendle

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pendle en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 2
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.3471
1.3468
R2
1.3468
1.3466
R1
1.3466
1.3465
PP
1.3463
1.3463
S1
1.3461
1.3461
S2
1.3458
1.346
S3
1.3456
1.3458

Señales del mercado de Pendle

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.04M
$3.38 M
$3.41 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$0.63 M
Ventas activas en 3 días
$0.69 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.05M
Compras activas en 7 días
$2.63 M
Ventas activas en 7 días
$2.68 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pendle

Ingresos netosPrecio de PENDLEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.08 M1.35
2026-08-11$0.03 M1.32
2026-08-10-$0.16 M1.36
2026-08-09-$0.26 M1.40
2026-08-08$0.07 M1.41

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Pendle

Opera Pendle (PENDLE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pendle en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PENDLE/USDT
$1.349
$1.349$1.349
+2.35%
243.86K (USDT)
PENDLE/USDC
$1.347
$1.347$1.347
+2.43%
43.56K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PENDLE a USD

Monto

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 1.348 USD