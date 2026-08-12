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Flujo de capital de Osmosis Ingresos netos Precio de OSMOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 -$0.02 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.03 M 0.03 2026-08-08 $0.01 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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