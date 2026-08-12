Análisis técnico de ORDI (ORDI) de hoy La página de análisis de ORDI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ORDI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ORDI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ORDI (ORDI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $3.462 -- +2.97% -2.07% -23.41%

Indicadores técnicos de ORDI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ORDI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 0 Comprar 14 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 3.4606 3.4603 R2 3.4603 3.4599 R1 3.4596 3.4597 PP 3.4593 3.4593 S1 3.4586 3.4589 S2 3.4583 3.4587 S3 3.4576 3.4583

Señales del mercado de ORDI Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.29M $10.33 M $10.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.17M Compras activas en 3 días $2.53 M Ventas activas en 3 días $2.70 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.17M Compras activas en 7 días $9.23 M Ventas activas en 7 días $9.40 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ORDI Ingresos netos Precio de ORDIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 3.45 2026-08-11 -$0.34 M 3.39 2026-08-10 -$0.21 M 3.51 2026-08-09 -$0.16 M 3.46 2026-08-08 $0.00 M 3.47 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ORDI (ORDI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ORDI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ORDI / USDT $3.462 $3.462 $3.462 +2.27% 21.83K (USDT) Trade ORDI / USDC $3.461 $3.461 $3.461 +2.27% 16.83K (USDT) Trade