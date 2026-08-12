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Análisis técnico de ORDI (ORDI) de hoy

Análisis técnico de ORDI (ORDI) de hoy

La página de análisis de ORDI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ORDI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ORDI a continuación.

Cambio de precio de ORDI (ORDI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$3.462--+2.97%-2.07%-23.41%
Obtén más información sobre el precio de ORDI

Indicadores técnicos de ORDI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ORDI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 0
Comprar 14
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 0Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
3.4606
3.4603
R2
3.4603
3.4599
R1
3.4596
3.4597
PP
3.4593
3.4593
S1
3.4586
3.4589
S2
3.4583
3.4587
S3
3.4576
3.4583

Señales del mercado de ORDI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.29M
$10.33 M
$10.04 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.17M
Compras activas en 3 días
$2.53 M
Ventas activas en 3 días
$2.70 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.17M
Compras activas en 7 días
$9.23 M
Ventas activas en 7 días
$9.40 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ORDI

Ingresos netosPrecio de ORDIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M3.45
2026-08-11-$0.34 M3.39
2026-08-10-$0.21 M3.51
2026-08-09-$0.16 M3.46
2026-08-08$0.00 M3.47

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ORDI/USDT
$3.462
$3.462$3.462
+2.27%
21.83K (USDT)
ORDI/USDC
$3.461
$3.461$3.461
+2.27%
16.83K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD
USD

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