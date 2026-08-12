Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Orca, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Orca, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ORCA

Info. de precios de ORCA

¿Qué es ORCA?

Sitio web oficial de ORCA

Tokenomía de ORCA

Pronóstico de precios de ORCA

Historial de ORCA

Guía de compra de ORCA

Conversor de moneda fiat a ORCA

Spot de ORCA

Futuros USDT-M de ORCA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Orca (ORCA) de hoy

Análisis técnico de Orca (ORCA) de hoy

La página de análisis de Orca proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ORCA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Orca a continuación.

Cambio de precio de Orca (ORCA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.0454---3.78%-10.46%-29.25%
Obtén más información sobre el precio de Orca

Indicadores técnicos de Orca

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Orca en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 22
Mantener 3
Comprar 1
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 8Mantener 3Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.0453
1.0446
R2
1.0446
1.0442
R1
1.0443
1.044
PP
1.0436
1.0436
S1
1.0433
1.0432
S2
1.0426
1.043
S3
1.0423
1.0426

Señales del mercado de Orca

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$1.66 M
$1.80 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Orca

Ingresos netosPrecio de ORCAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M1.04
2026-08-11-$0.05 M1.04
2026-08-10$0.00 M1.06
2026-08-09-$0.11 M1.08
2026-08-08$0.10 M1.12

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Orca

Opera Orca (ORCA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Orca en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ORCA/USDT
$1.0454
$1.0454$1.0454
+0.95%
55.38K (USDT)
ORCA/USDC
$1.0429
$1.0429$1.0429
+0.65%
53.51K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ORCA a USD

Monto

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.0454 USD