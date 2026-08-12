Análisis técnico de Orca (ORCA) de hoy La página de análisis de Orca proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ORCA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Orca a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Orca (ORCA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.0454 -- -3.78% -10.46% -29.25%

Indicadores técnicos de Orca

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Orca en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 22 Mantener 3 Comprar 1 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 8 Mantener 3 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.0453 1.0446 R2 1.0446 1.0442 R1 1.0443 1.044 PP 1.0436 1.0436 S1 1.0433 1.0432 S2 1.0426 1.043 S3 1.0423 1.0426

Señales del mercado de Orca Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $1.66 M $1.80 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Orca Ingresos netos Precio de ORCAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 1.04 2026-08-11 -$0.05 M 1.04 2026-08-10 $0.00 M 1.06 2026-08-09 -$0.11 M 1.08 2026-08-08 $0.10 M 1.12 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Orca (ORCA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Orca en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ORCA / USDT $1.0454 $1.0454 $1.0454 +0.95% 55.38K (USDT) Trade ORCA / USDC $1.0429 $1.0429 $1.0429 +0.65% 53.51K (USDT) Trade