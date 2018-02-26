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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Ontology Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Ontology Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Ontology Token (ONT) de hoy

Análisis técnico de Ontology Token (ONT) de hoy

La página de análisis de Ontology Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ontology Token a continuación.

Cambio de precio de Ontology Token (ONT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0367---1.67%-18.27%-39.87%
Obtén más información sobre el precio de Ontology Token

Indicadores técnicos de Ontology Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ontology Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 2
Comprar 12
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03664
0.03663
R2
0.03663
0.03662
R1
0.03662
0.03662
PP
0.03661
0.03661
S1
0.0366
0.0366
S2
0.03659
0.0366
S3
0.03658
0.03659

Señales del mercado de Ontology Token

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.18M
$1.32 M
$1.50 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.14 M
Ventas activas en 7 días
$0.15 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ontology Token

Ingresos netosPrecio de ONTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.04
2026-08-08-$0.01 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ONT/USDT
$0.0367
$0.0367$0.0367
+2.08%
1.57M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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