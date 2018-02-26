Análisis técnico de Ontology Token (ONT) de hoy La página de análisis de Ontology Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ontology Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ontology Token (ONT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0367 -- -1.67% -18.27% -39.87%

Indicadores técnicos de Ontology Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ontology Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 2 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03664 0.03663 R2 0.03663 0.03662 R1 0.03662 0.03662 PP 0.03661 0.03661 S1 0.0366 0.0366 S2 0.03659 0.0366 S3 0.03658 0.03659

Señales del mercado de Ontology Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $1.32 M $1.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.14 M Ventas activas en 7 días $0.15 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ontology Token Ingresos netos Precio de ONTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 2026-08-08 -$0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Ontology Token (ONT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ontology Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ONT / USDT $0.0367 $0.0367 $0.0367 +2.08% 1.57M (USDT) Trade