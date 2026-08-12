Análisis técnico de Ontology Gas (ONG) de hoy
Cambio de precio de Ontology Gas (ONG)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.04144
|--
|-0.17%
|-14.42%
|-39.77%
Indicadores técnicos de Ontology Gas
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ontology Gas en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 6
|Mantener 3
|Comprar 5
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 3
|Comprar 6
Señales del mercado de Ontology Gas
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Ontology Gas
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-10
|-$0.02 M
|0.04
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.04
|2026-08-08
|$0.00 M
|0.04
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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