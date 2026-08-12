Análisis técnico de Ontology Gas (ONG) de hoy La página de análisis de Ontology Gas proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ontology Gas a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ontology Gas (ONG) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04144 -- -0.17% -14.42% -39.77%

Indicadores técnicos de Ontology Gas

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ontology Gas en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 6 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 3 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0414 0.04139 R2 0.04139 0.04138 R1 0.04138 0.04138 PP 0.04137 0.04137 S1 0.04136 0.04136 S2 0.04135 0.04136 S3 0.04134 0.04135

Señales del mercado de Ontology Gas Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $5.25 M $5.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ontology Gas Ingresos netos Precio de ONGUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Ontology Gas (ONG) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ontology Gas en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ONG / USDT $0.04144 $0.04144 $0.04144 +0.97% 1.31M (USDT) Trade