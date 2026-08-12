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Análisis técnico de Ontology Gas (ONG) de hoy

Análisis técnico de Ontology Gas (ONG) de hoy

La página de análisis de Ontology Gas proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONG. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ontology Gas a continuación.

Cambio de precio de Ontology Gas (ONG)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04144---0.17%-14.42%-39.77%
Obtén más información sobre el precio de Ontology Gas

Indicadores técnicos de Ontology Gas

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ontology Gas en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 6
Comprar 11
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 3Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0414
0.04139
R2
0.04139
0.04138
R1
0.04138
0.04138
PP
0.04137
0.04137
S1
0.04136
0.04136
S2
0.04135
0.04136
S3
0.04134
0.04135

Señales del mercado de Ontology Gas

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$5.25 M
$5.57 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ontology Gas

Ingresos netosPrecio de ONGUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.00 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ONG/USDT
$0.04144
$0.04144$0.04144
+0.97%
1.31M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ONG
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