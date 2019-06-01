Análisis técnico de Harmony (ONE) de hoy La página de análisis de Harmony proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Harmony a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Harmony (ONE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001056 -- -10.97% -10.51% -53.46%

Indicadores técnicos de Harmony

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Harmony en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 19 Mantener 2 Comprar 5 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 2 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00105 0.001043 R2 0.001043 0.001039 R1 0.001039 0.001036 PP 0.001032 0.001032 S1 0.001028 0.001028 S2 0.001021 0.001025 S3 0.001017 0.001021

Señales del mercado de Harmony Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $2.21 M $2.19 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.26 M Ventas activas en 7 días $0.29 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Harmony Ingresos netos Precio de ONEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.16 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.03 M 0.00 2026-08-09 -$0.05 M 0.00 2026-08-08 -$0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Harmony (ONE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Harmony en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ONE / USDT $0.001021 $0.001021 $0.001021 -15.61% 75.38M (USDT) Trade