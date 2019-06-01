Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Harmony, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Harmony, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ONE

Info. de precios de ONE

¿Qué es ONE?

Whitepaper de ONE

Sitio web oficial de ONE

Tokenomía de ONE

Pronóstico de precios de ONE

Historial de ONE

Guía de compra de ONE

Conversor de moneda fiat a ONE

Spot de ONE

Futuros USDT-M de ONE

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Harmony (ONE) de hoy

Análisis técnico de Harmony (ONE) de hoy

La página de análisis de Harmony proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ONE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Harmony a continuación.

Cambio de precio de Harmony (ONE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.001056---10.97%-10.51%-53.46%
Obtén más información sobre el precio de Harmony

Indicadores técnicos de Harmony

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Harmony en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 19
Mantener 2
Comprar 5
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 2Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00105
0.001043
R2
0.001043
0.001039
R1
0.001039
0.001036
PP
0.001032
0.001032
S1
0.001028
0.001028
S2
0.001021
0.001025
S3
0.001017
0.001021

Señales del mercado de Harmony

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$2.21 M
$2.19 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.12 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$0.26 M
Ventas activas en 7 días
$0.29 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Harmony

Ingresos netosPrecio de ONEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.16 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.03 M0.00
2026-08-09-$0.05 M0.00
2026-08-08-$0.02 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Harmony

Opera Harmony (ONE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Harmony en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ONE/USDT
$0.001021
$0.001021$0.001021
-15.61%
75.38M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ONE a USD

Monto

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.001056 USD